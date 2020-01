Rapla jättis leedulase hooaja lõpuni meeskonda

Žalys on juba jõudnud Rapla Avis Utilitase eest väljakul käia neljas mängus ning ta arvel on keskmiselt 21 minutiga 10,3 punkti, 2,5 lauapalli ja 1,3 tulemuslikku söötu.

«Pauliuse puhul oli tema tugev kossutaust juba ette teada. Ta ei ole Raplas oleku ajal meie lootusi põrmugi petnud,» ütles peatreener Toomas Annuk. «Tegu on lisaks ka platsi kõval asjaliku mehega, kes on hea suhtumise ja töötahtega meeskonda kiirelt sulandunud. Paulius on veel noor korvpallur ja tema tugevaimad esitused Euroopas on kindlasti veel ees. Oleme kindlad, et ta on meie meeskonnale äärel väga tubli täiendus.»