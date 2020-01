Aafrika rikkaim mees tahab osta Londoni Arsenali

Praegu teeb Arsenalis suuri otsuseid USA magnaat Stan Kroenke ja tema perekond. Dangote on varemgi ilmutanud Londoni suurklubi vastu huvi, kuid nüüdne avaldus on senistest märksa konkreetsem.

«Jah, see on klubi, mille soovin ühel päeval osta. Praegu on meil 20 miljardi dollari väärtuses projekte töös. Keskendun neile, aga mõtleme ka tulevikule,» lausus Dangote David Rubensteini šõus.

«Ma ei osta Arsenali kohe nüüd. Ostan Arsenali siis, kui olen teiste projektidega lõpule jõudnud. Võib-olla juhtub see aastal 2021. Tahan firma viia täiesti uuele tasemele.»

Kroenkede tegevus on Arsenali fännide hulgas leidnud ulatuslikku hukkamõistu. Hiljuti lausus Arsenali direktorina tegutsev Josh Kroenke aga, et perekond on pühendunud «viimaks Arsenal tagasi sinna, kuhu ta kuulub».