Klavani ja Cagliari kaotustejada sai läbi, Balotelli teenis punase

Brescia on 15 punktiga 18. tabelireal ehk väljalangemistsoonis.

Klavanil ja Cagliaril on käimas raske seeria. Viimati tundis klubi liigas võidurõõmu 2. detsembril, kui alistati 4:3 Sampdoria. Pärast seda on Serie A-s saadud üks viik ja neli järjestikust kaotust.