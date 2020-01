Madridi Reali ootab karm topeltvoor Venemaal

«CSKA kaotas suvel palju häid mängijaid ning ilmselt veelgi enam lõi neid sügsene Will Clyburni vigastus. Ent nende identiteet pole muutunud. Koosseisud on erinevad, võtmemängijaks on tulnud Mike James, kuid tänavune CSKA on näidanud erakordset võitluslikkust,» kommenteeris Reali peatreener Pablo Laso mängu eel.