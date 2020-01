«Eile olin lehmakarja keskel, täna juhendan maailma parimaid mängijaid.»

Endine Real Betisi treener on tänasest päevast Barcelona loots ning temaga sõlmiti leping, mis kestab 2022. aasta suveni. Parima saavutusena suutis Setien Betisi viia Hispaania karika poolfinaali.

Nüüd tuleb tal asuda võitma karikaid, kuid ainuüksi sellest ei piisa, sest vaja on ka erilist mängustiili. Just see jäi Valverdel täitmata.