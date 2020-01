Tõnu Tõniste kandideerib EOK presidendiks

«Eesti spordi mitmekülgne edendamine on minu missioon ning EOK presidendina saan sellele täielikult pühenduda. Tegu on kaalutletud otsusega, mis on ajendatud motivatsioonist taastada dopinguskandaalides haavata saanud Eesti spordi maine ning toetusest, mida spordiinimestelt tajun,» selgitab Tõniste oma otsust.