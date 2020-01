Vatanen: ma ei mõista endiselt, miks Tänak Toyotast lahkus

«Võib-olla polnud ta rahul masinaga, mul pole tõesti aimu, kuid mul on lihtsalt hea meel, et nii tema kui ka [Sebastien] Ogier võitlevad jätkuvalt MM-tiitli pärast. Nii Ogier kui ka Tänak on käesolevat aastat silmas pidades väga heas positsioonis. Citroeni kaotus oli muidugi väga kurb, kuid olen kindel, et Ogier teeb kõik endast oleneva, et tõusta seitsmekordseks maailmameistriks,» jätkas 1981. aasta ilmameister.