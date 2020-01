Norra maleäss püstitas maailmarekordi, mis võib püsida aastakümneid

«See on täiesti uskumatu seeria, millele ei jõua keegi tulevikus ligilähedalegi,» on Norra rahvusringhäälingu maleekspert Torstein Bae veendunud. «Ta on pooleteise aasta jooksul kogu aeg osalenud ju turniiridel, astunud vastu maailma eliidile, ja teinud seda kaotuseta. See on täiesti fenomenaalne saavutus. Paljud usuvad, et see rekord püsib aastakümneid.»