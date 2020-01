Eesti koondis loodab valikmängus lõpetada pika kaotusterivi

Eesti koondisel on käimas raske periood. Uue peatreeneri Thomas Sivertssoni käe all on siiani tunnistatud ainult kaotusi (8). Viimati tunti rahvusmeeskonnas võidurõõmu 14 mängu tagasi 2017. aasta oktoobris kui 29:25 alistati Bosnia ja Hertsegoviina.