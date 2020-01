Eesti Olümpiakomitee käivitas spordiarbitraaži

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul jääb probleemide esmaseks lahendajaks ikkagi alaliit. “Mõnikord võib ette tulla, et omakeskis lahkarvamuste või konfliktide lahenduseni ei jõuta ning ka vastav alaliit ei suuda osapooli lepitada või on alaliit suisa üks konflikti osalistest. Sellistel erandlikel on võimalik pöörduda EOK spordiarbitraaži poole, kes aitab jõuda lahenduseni. Kõige aluseks on koostöö ja vastastikune tahe,” ütles Sõõrumaa.