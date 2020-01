Paljukordse NBA meistri treener: Luka Doncic jääb aastateks liiga üheks nurgakiviks

«Ta on NBA-le tõeliselt hea. Ta on liiga jaoks tähtis mängija ning pole tähtsust, et ta tuleb Euroopast. Ta on vapustav korvpallur. Teistsugune. Tal on uskumatu väljakunägemine ja ta on selle abil sammu võrra eespool, nagu on males hea mängija vastasest eespool. Ses osas meenutab ta mulle veidi Larry Birdi. Samas on tal James Hardeni manöövrid ja oskused,» rääkis Kerr enne mängu ESPNile.

Ehkki järgnenud kohtumises sai Doncic kirja enda kohta kolossaalselt vähe korvisööte (2), kogus ta 20 punkti ja 8 lauapalli, andes edusse olulise panuse. «Ta on briljantne mängija ja seejuures nõnda noor. Ta jääb pikaks ajaks NBA üheks nurgakiviks ja on meie liigale väga tähtis mängija,» rõhutas Kerr.

Kerr ja mitu tema hoolealusest all-star mängijat rääkisid 20-aastasest sloveenist tunnustavalt juba pärast esmakordset sel hooajal tema vastu mängimist. Nüüdseks on Dallasega kohtutud kolmel korral ja nende kokkuvõttes 95 punktiga alla jäädud... Kahes esimeses kohtumises oli Doncic teinud kolmikduubli ja Dallas visanud üle 140 punkti.

Mavericksi peatreeneri Rick Carlisle’i sõnul ei meeldi talle erinevaid mängijaid võrrelda, ent ta mõistab, miks paljud inimesed noort mängujuhti nõnda kõrgelt hindavad.

«Kogu see jutt on õige,» kommenteeris Carlisle Kerri väljaütlemisi. «Aga ma ei taha kedagi võrrelda, sest see poiss on omamoodi mängija. Ta areneb iga kuuga, õpib järjest ja omandab mõne uue oskusegi. See on tore. Teda on väga äge vaadata. Mõistan seda kiidulaulu.»

Carlisle meenutas Doncici Dallasesse jõudmise lugu. «Olin tema nime kuulnud, kuid mitte mängimas näinud. Pakun, et see oli aasta enne 2018. aasta draft’i. Olime meeskonda uuesti üles ehitamas ja sellega seoses mõistagi arutasime, kes võiks järgmisel aastal draft’is hea valik olla. Küsisin peaänedžer Donnie Nelsonilt, kes on draft’is parim mängija? Ta vastas: Doncic, teised ei saa talle lähedalegi. Ütlesin: vau! Seejärel rääkisime temast detailsemalt. Nelson märkis: tema mängus on kõigi aegade suuremate mängijate elemente. Ja ta on vägagi originaalne mängija. Draft’i eel saime viimasel hetkel endale kolmanda valiku õiguse, kõik töötas.»

Mängijana viiel korral NBA meistriks tulnud Kerr on omal ajal mänginud nii koos mitme supermängijaga kui ka mitme ässa vastu ja seetõttu teab, millest räägib. «Ta saab oma asjadega täitsa kenasti hakkama, ma ei muretse tema pärast. Talle pööratakse väga suurt tähelepanu, kõik tiimid valmistuvad tema vastu eriliselt. Kuid need asjad ei löö teda rööpast välja,» ütles Kerr.