Eesti jäähokikaksikud võitsid noorte olümpial ajaloolise kulla ja pronksi

«Kuld on minu jaoks väga tähtis. Mul on nii hea meel! See medal kaalub muuseas väga palju,» rõhutas ta. Potšinoki sõnul tõi alles eelmisel nädalal 13 erineva riigi mängijatest kokku pandud meeskonnale võidu hea läbisaamine ja meeskonnavaim. «Uskusin, et võidame. Meil oli väga hea meeskond ning väga hea treener. Võitsime selle kulla kõik koos!»

Pronksimängus jäi Erik Potšinoki meeskond «Pruun» küll kaotusseisu, kuid viimase sekundi viskest suudeti alistada meeskond «Must» 6:5. «Mängu viimane minut oli väga närviline, see oli nii raske! Olin juba kindel, et see mäng läheb karistusvisete peale. See, mis viimastel sekunditel juhtus, oli imeline! See on vägev tunne, emotsioone on nii palju,» ütles Erik.