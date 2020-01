Eesti kurlingunaiskond teenis MM-valikturniiril Mehhiko üle seljavõidu

Et lunastada MM-pilet, tuleb Eesti koondisel põhiturniir kindlasti kolme parema hulgas lõpetada. Play-offis lähevad vastamisi põhiturniiri kaks paremad ning võitja pääseb MMile. Kaotaja mängib uuesti põhiturniiri kolmandaga ning nii selgub teine MMile pääseja.

Eesti on seni pidanud neli kohtumist. Mehhiko ja Soome üle teeniti võit, Norra ja Itaalia vastu kaotus. Kaheksa võistkonna konkurentsis annab see põhiturniiril neljanda koha. Põhiturniiri juhivad nelja võidu ehk täiseduga jätkavad Norra ja Korea. Järgmisena mängib Eesti just Koreaga.