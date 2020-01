Arlet Levandi võitis iluuisutamise võistkonnavõistluses noorte olümpialt kuldmedali

Levandi nentis, et ei osanud oodatagi pärast individuaalvõistluse lõppu oodatagi, et selline mõnus võistlus võiks veel ees seista. «Aga olen väga õnnelik, et siin võistlesin. Mõistsin, et tahan ka edaspidi koondise eest võistelda. Võistkonnavõistlusel mind võit eriti ei huvitanud, tahtsin lihtsalt head sõitu teha. Tiimikaaslased tegid suure töö minu eest ära, aga olime üks tiim ja tegime head tööd,» rääkis Levandi pärast võistkonnavõistluse lõppu.