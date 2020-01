Kontaveit ja Kanepi said Austraalia lahtiste avaringiks väga hea loosi

24-aastane Singapuris sündinud, aga Austraaliat esindav Sharma teenis korraldajatelt vabapääsme. Parimal juhul on ta WTA edetabelis olnud 85. positsioonil. Teineteisega pole naised varem mänginud.

Austraalia lahtistel on Sharma osalenud vaid korra, kui ta pääses mullu teise ringi. Eelmisel aastal jõudis tennisist esimest korda üksikmängus WTA turniiri finaali, kus ta kaotas Amanda Anisimovale (WTA 22.).

Küll tasub mainida, et Sharma on Austraalia lahtistel nautinud suuremat sorti edu. Mullu jõudis ta koos John-Patrick Smithiga segapaarismängus finaali, ent seal jäädi alla Rajeev Ramile ja Barbora Krejcikovale.