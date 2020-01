Eestlastel ei õnnestunud Fourcade'i triumfi varjus punktiarvet avada

Meeste ja naiste jälitussõidud – kus lisaks Ermitsale on eestlastest võistlustules ka Johanna Talihärm – peetakse Ruhpoldingus pühapäeval. Homme on kavas naiste teatesõit, meeste kvartetid selgitavad parima laupäeval.

Enne võistlust:

Käimasoleval hooajal on sõidetud neli meeste sprinti. Ainsana on rohkem kui ühe korra poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud Bö, ühe võidu on noppinud Benedikt Doll ja MK-sarja üldliider Martin Fourcade.