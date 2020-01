Autorallitšempioni järgmine siht: viia uus tehasetiim WRC-sarja meistriks

Norralane ütles Läti portaaliga Go4Speed rääkides, et on mitu kuud üritanud uut tehasetiimi MM-sarja meelitada. «Näeme selle kallal palju vaeva, kuid eks ole näha, mis saab,» lisas ta. «Vestleme erinevate tootjatega, kuid ma ei saa sellest praegu rohkemat rääkida. Kuna tegemist on suure otsusega, võtab see aega.»

Viimastel kuudel on rallimeedias räägitud Subaru huvist ning kuulujutu kohaselt nähakse just Solbergi võimaliku tiimipealikuna. Just selle automargi roolis tuli 45-aastane pedaalitallaja 17 aastat tagasi maailmameistriks.

Solberg ei välistanud võimalust, et mõni tootja usaldab oma WRC-programmi tema firmale, nagu on näha Toyota ja Tommi Mäkineni puhul. Näiteks omas viiking rallikrossi MM-sarjas võistkonda, kelle ridades krooniti ta 2014. ja 2015. aastal maailmameistriks.