Norra tipplaskesuusataja kriitikule: pane oma suu kinni!

Norralase sõnul on probleemi tuum lihtne - tipud alustavad üldjuhul varakult, neile järgnevad keskmise tasemega sportlased ja seejärel saavad lähte need, kelle puhul pole kõrgesse mängu sekkumist loota. «See teeb olukorra televaatajatele nukraks,» ütles ta.

MK-sarjas seitsmendat kohta hoidev ja tänavu ühe individuaaletapi võitnud Marte Olsbu Röiselandi arvates Lunde eksib. Ta sõnas: «Tihti öeldakse, et talispordis võistleb vähe riike.

Laskesuusatamises on seis aga vastupidi. Ma arvan, et see rikuks MK-sarja, kui seal osaleksid ainult tipud. Ma pole Olaga nõus. Ta peaks oma suu kinni panema.»