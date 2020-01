Levadia napsas endale järgmise Flora taustaga koondislase

Flora süsteemist tuule tiibadesse saanud 26-aastane poolkaitsja on Premium liigas väljakule jooksnud 113 mängus, mille jooksul on löönud 12 väravat ja jaganud 12 resultatiivset söötu. Eesti koondises on Lepistul kirjas 13 kohtumist.

„Mul on hea meel liituda FCI Levadia tugeva ja ambitsioonika meeskonnaga. Minu ja klubi visioonid hetkel kattuvad. Usun, et meil on hea kooslus tugevate treenerite ja mängijate näol ning oleme suutelised võitma Eesti meistritiitli, samuti soovime edukalt esineda UEFA Euroopa Liigas. Hooaeg tuleb pikk ja kindlasti huvitav,“ vahendab klubi pressiteenistus viimati Norra kõrgliigas Kristiansundis pallinud Lepistu öeldut. Välismaal on eestlane karastunud veel Soome kõrgliigiias FC Lahti ridades.

Levadia jaoks on tegemist juba teise «Flora mehega», kelle nad sel talvel enda ridadesse meelitanud. Esimene oli mõistagi peatreener Martin Reim, kes oma taustast ennast häirida ei lasknud.

«Jah, 20 aasta eest ei kujutanuks küll ette, et Levadiasse lähen. Ka Levadia esimese kõne sisu oli teada saada, kas ma Flora tausta tõttu olen nendega liitumisest ülse huvitatud. Vastasin kiirelt, et see ei tekita minus mingit probleemi,» sõnas mängijaga ja treenerina Floras ühtekokku 18 aastat veetnud Reim Levadia peatreeneriks asudes.

Kõige värvikamalt on Florast igirivaal Levadiasse siirdumist kirjeldanud äärekaitsja Markus Jürgenson. «Kui kodus naine ja laps küsivad, miks hommikusöögiks piima pole laua peal, siis ma ei saa vastata, et ma kunagi ütlesin meedias, et ma põhimõtte pärast ühtegi särki selga ei tõmba,» lausus ta 2018. aasta alguses Soccernet.ee-le antud intervjuus.