Šarūnas Jasikevičius: Žalgirises peitub suur potentsiaal, aga oleme võib-olla hiljaks jäänud

Perioodil novembri algusest detsembri lõpuni koguni üheksa kaotust järjest saanud Žalgiris langes korraks tabeli põhja. Viimasest neljast matšis on võidetud aga kolm ning vaikselt saadakse taas reele. Aga kas ellu ärgati liialt hilja?

«Võib-olla olen liiga optimistlik, aga tahan palju enamat,» ütles Jasikevičius pärast eilset võitu Crvena Zvezda üle Leedu ajakirjanikele. «Kuna juba on käest jaanuari keskpaik, siis oleme võib-olla hiljaks jäänud. Aga ma näen võistkonnas väga suurt potentsiaali.»

15 vooru enne põhiturniiri lõppu hoiab Žalgiris kuue võidu ja 13 kaotusega 18 satsi konkurentsis 15. kohta. Play-off´i viivast kaheksandast positsioonist lahutab kolm võitu. Jasikevičius on sarnases olukorras olnud varemgi, mullu lõpetati põhiturniir kuue järjestikuse võiduga ning pääseti üle noatera kohamängudele.

«Suutsime Crvena Zvezda vastu mõnest kokkulepitud asjast kinni pidada, aga tegime ka palju eksimusi. Realiseerisime vaid 60-70% oma potentsiaalist. Praegu on kõige tähtsam, et tabaksime viskeid, siis on meil võimalus võita,» rääkis Jasikevičius tiimi olukorrast.