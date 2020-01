Ogier avaldas, miks ta 2016. aastal Toyota pakkumise tagasi lükkas, ent nüüd meelt muutis

Pärast Ogier´ nelja järjestikust maailmameistritiitlit teatas Volkswagen ootamatult, et enam MM-sarjas ei jätkata. WRC-sarja valitseja vajas uut töökohta, testides 2016. aastal ka Toyota masinat. Liisk langes siiski M-Sporti Fordi kasuks.

«Olin selleks ajaks võitnud neli tiitlit ja otsustasin, et tahan igal juhul seeriat jätkata,» meenutab Ogier Rallyplusi veergudel veidi enam kui kolme aasta tagust perioodi. «Toona oli tegemist täiesti uue võistkonnaga. Teadsin, et neil läheb tippu jõudmiseks aega.»

«Praegune Yarise masin on hoopis teisest puust,» sõnab ta. «Toyota suguse suure tiimiga koostöö tegemisest olen alati mõelnud. Suhtlesin tihedalt tiimipealiku Tommi Mäkineniga ning eelmise aasta lõpus saigi mingu liitumine teoks.»

Tuleval nädalal algava hooaja eel on Ogier positiivselt meelestatud: «Tunne on päris hea. Sain testida täpselt neis oludes, mida Monte Carlos oodata võib. Esimestel kordadel õppisin Yarist tundma, seejärel sain mehaanikutele vajaliku info edasi anda. Ma ei jõua ära oodata, et kiirust juba teiste konkurentidega võrrelda.»