Žalgirisse naasnud Kerr Kriisa tegi ilusa partii

Hooaega Žalgirises alustanud Kriisa oli ligi kaks kuud laenul Leedu kõrgliigaklubis Prienai, kuid seal kanda kinnitada ei suutnud. «Kõik pooled leidsid, et mul on mõistlik Žalgirise duublisse tagasi minna. Prienai poolelt ei hakatud rääkima, et jää ikka siia, minu meelest ei jäänud kellelegi mingit vimma,» ütles ta Postimehele.