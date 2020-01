Tammeka värbas Levadiast lahkunud keskkaitsja

Eelmisel aastal Eesti jalgpalli kõrgliigas 19 mängus platsile pääsenud Dudarevi sõnul on Tammeka talle heaks väljakutseks. «Väga hea tunne on olla uues võistkonnas. Esimene trenn on samuti tehtud ja meeskonnas tundub olevat väga hea distsipliin. Eelmine hooaeg ei olnud mul isiklikus plaanis kõige parem ja tahan ennast uuesti tõestada. Tammekaga liitumine annab mulle selleks väga hea võimaluse. Mul oli pakkumisi ka välismaalt, kuid otsustasin jääda Eestisse ja Tammeka tingimused meeldisid mulle väga,» selgitas 26-aastane keskkaitsja.