Suur ülevaade ⟩ Rovanperä polegi noorim WRC-debütant, Tänak poolitab kuraditosina

Hooaja eel on palju räägitud 19-aastasest Kalle Rovanperäst, keda peetakse rallimaailma suurimaks talendiks. Soomlane saab pärast edukaid aastaid WRC2-arvestuses lõpuks tuleristsed Toyota Yaris WRCga ning üleliia suurt pinget ei tohiks tal peal olla – punktid peavad koju tooma ikka Sebastien Ogier ja Elfyn Evans, Rovanperä hangib hädavajalikke kogemusi.

Jyväskyläst pärit rallinoore vanus ajendas Postimehe sporditoimetust uurima, kui vanalt debüteerisid teised kuus tänavu täishooaja kaasa tegevat pedaalitallajat MM-sarjas WRC-autoga. Kampa võtsime ka need sõitjad, kelle puhul on teada, et nad tulevad hooaja jooksul vähemalt ühel etapil WRCga rajale.