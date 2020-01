Manchester United andis kaptenipaela üllatusmehele

Suurklubides on tavaks, et kaptenipael antakse mängijale, kes on meeskonnas end juba tõestanud. Nõnda võis eeldada väravavaht David de Gea ülendamist abikapteni kohalt põhiliseks kapteniks. Hispaanlane liitus Inglismaa tippklubiga 2011. aastal.