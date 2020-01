Kelly Sildaru võitis noorte olümpial kulla!

Too parandus osutus hädavajalikuks, kuna hiinlanna Ailing Eileen Gu õnnestus oma viimasel laskumisel peaaegu täielikult. Meie õnneks hindasid kohtunikud tema esitust 93,25 punkti vääriliselt, mistõttu jäi kuldmedal siiski Sildarule.

Sildaru sai kvalifikatsioonivõistluse avalaskumise eest 91,25 punkti. Teisel laskumisel sai ta kirja 95,5 punkti. Too tulemus üllatas veidi Sildaru, kuna tema enda hinnangul õnnestus esimene laskumine paremini.

Lausanne’is peetavatel noorte olümpiamängudel on võistlejatel kvalifikatsioonis kasutada kaks katset. Pääset finaali asub jahtima 21 tütarlast 13 erinevast riigist. Et lunastada koht kell 13.20 algavas finaalis, kus on võistlejatel kasutada kolm katset, tuleb kvalifikatsioonivõistlus lõpetada 12 parema seas.