Henri Sillaste: viieväravaline võit oli alles esimene poolaeg

Eesti meeskonna ühe kogenuima, 31-aastase Henri Sillaste jaoks on tegu igas mõttes kodumänguga. Mesikäpa hallis on Põlva Spordikooli kasvandik mänginud spordisaali valmimisest peale, sest kõik need 17 aastat kannab Sillaste lojaalselt kohaliku Serviti värve. Lisaks tegutseb ta samas saalis noortetreenerina.