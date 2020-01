Chelsea plaanib rekordilist üleminekut

Londoni klubi omanik Roman Abramovitš nõustus juhtkonna otsusega, et osta Borussia Dortmundis palliva Jadon Sancho mängijaõigused. Selleks tuleb tasuda nende ajaloo suurim üleminekutasu, milleks oleks 140 miljonit eurot.

19-aastase Sancho ost ei pruugi minna nii lihtsalt, sest noormängijat jahivad väga paljud suurklubid. Oma huvi on näidanud veel Madridi Real, Manchester United, Manchester City, Liverpool ja Torino Juventus. Chelsea juhtkond arvab, et see üleminek ei saa teoks jaanuaris ning tehinguga peab ootama suveni.