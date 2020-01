Ogier: Monte Carlo rallil edukalt sõitmiseks ei pea alati autost kõike välja pigistama

Uus hooaeg MM-sarjas algab juba järgmisel nädalal, kui sõidetakse Monte Carlo ralli. Suur favoriidina läheb ikkagi rajale sealne valitseja Sebastien Ogier. «Monte Carlo rallil edukalt sõitmiseks ei pea alati autost 100% välja pigistama,» selgitas Ogier. «Pigem tuleb edukalt teha rehvivalik ja ilmastikuga hästi hakkama saada.»

Eriti võimsaks teeb tema võiduseeria fakt, et need on tulnud kolme erineva autotootjaga. Aastatel 2014-2016 võidutses Ogier Volkswageniga, 2017-2018 jäi ta alistamatuks Fordi roolis ning eelmisel hooajal triumfeeris ta Citroeniga. See tähendab, et hooaja avaetapil võidutsemiseks ei pea olema autoga väga kaua sõitnud.

«Vahel võib uue autoga sõitmine kasulik olla. Arvan, et Monte Carlos just nõnda on, vastupidiselt Soome Rallile, kus pead enda masinat läbi ja lõhki tundma,» arvas Ogier. «Õnneks olen juba mitmeid kordi meeskondi vahetanud ja see teeb minu elu oluliselt kergemaks.»

Prantslane istus Toyota rooli taas neljapäeval, kui asus Alpides testisõite tegema. Tegemist oli esimese suurema testiperioodiga pärast autoga tutvumist detsembris.