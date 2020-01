McGregori kaua oodatud soov võib peagi täituda

Iiri vabavõitleja McGregor ihkab kordusmatši Habib Nurmagomedoviga ja UFC president Dana White kinnitas, et McGregor saab oma võimaluse, kui ta peaks suutma Cerrone alistada. «Ta saab oma tahtmise. Ta on kaua oodanud korduskohtumist Habibiga ja see pole mingi saladus. Kui ta peaks pühapäeval võitma, siis ta saab võimaluse tiitli eest heidelda,» ütles White.