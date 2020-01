Itaalia laskesuusataja on endise treeneriga raksu läinud? «Ta polnud minuga aus.»

Oberegger oli alles üle-eelmisel hooajal Itaalia koondise treener, kuid sama hooaja keskel läksid ringlema kuulujutud, et itaallane siirdub hoopis Norra laskesuusatajatele appi. Kuulujuttudele lisas vürtsi asjaolu, et Oberegger räägib norra keelt, sest tema elukaaslane on endine Norra laskesuusataja Jori Mørkve. Eelmisest hooajast juhendabki Oberegger Norra koondist.

Norra meedia kirjutab, et Obereggeri käitumine ajas Wiereri marru. Wiereri ja Obereggeri vahelt on justkui must kass läbi jooksnud. Endised kolleegid ei saa enam omavahel läbi. Kolmapäeval Saksamaal Ruhpoldingus toimunud naiste sprindidistantsil kaotas Wierer MK-sarja kollase liidrisärgi norralannale Tiril Eckhoffile, pressialas Wierer ja Oberegger teineteist ei tervitanud.

«Ta polnud minuga aus. Minu jaoks on parem kõik kontaktid temaga katkestada. Mul on uued treenerid ja uued asjad, millele keskenduda,» kommenteeris Wierer. Eelmisel hooajal sõnas Wierer niimoodi: «Ta on nüüd teine mees ja eks see ütleb tema iseloomu kohta nii mõndagi. Ta valetas meile [Itaalia naislaskesuusatajatele] ega öelnud, miks lahkus.»

Oberegger suhtub NRK sõnul tekkinud olukorda märksa rahulikumalt. «Me ei suhtle temaga enam, kuid see pole minu algatatud. Ma austan teda ja tema tehtud tööd täielikult, aga keskendun ainult Norrale ja tüdrukutele, keda treenin.»

Eckhoffi edu MK-sarja üldarvestuses Wiereri ees on kolm punkti. Kokku on tänavusel hooajal peetud kümme individaalvõistlust ning Eckhoff on triumfeerinud viiel ja Wierer kahel võistlusel. Ülejäänud võidud on saavutanud prantslanna Justine Braisaz, norralanna Marte Olsbu Røiseland ja soomlanna Kaisa Mäkäräinen.

Eelmisel hooajal oli MK-sarjas itaallannade ülevõim. Üldvõidu nimel heitlesid Wierer ja Lisa Vittozzi, kes käimasoleval hooajal pole loodetud edu suutnud saavutada. Heal tasemel on hoopis Eckhoffi koondisekaaslased Røiseland ja Ingrid Landmark Tandrevold.