«Kui võrrelda tulevat rallit varasematega, siis on need nagu öö ja päev. Me sõitsime läbi terve Keenia, mida sel aastal kindlasti ei juhtu. Nüüd on see palju kompaktsem ja korraldajad on raja rohkem mõtestanult üles seadnud,» selgitas soomlane.