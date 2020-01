Kriisa tegi taas korraliku partii, kuid kohutav avaveerand maksis võidu

Ühtlasi lõpetas Žalgirise duubel põhihooaja 14 võidu ja 14 kaotusega. Millise lõppkoha see annab, pole hetkel veel selge, sest mõnel satsil on viimase vooru kohtumine veel pidamata. Küll aga on selge, et Kriisa koduklubi jääb kaheksa parema hulka, kellest moodustub ülemine vahegrupp, misjärel selguvad play-off´i paarid.