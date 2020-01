Tiitlijahil Nadal paneb paljud kriitikud pead kratsima

Hispaania tenniseäss on oma karjääri jooksul olnud mitmeid kordi hädas raskete vigastustega. Nadal saab järjest vähem nautida hetki, kus ta keha täiesti terve on ning laseb teha kõike, mida hispaanlane soovib.

Juhul, kui Nadal peaks sel aastal Austraalias võidutsema, tõuseb ta Federeri kõrvale 20 suureslämmi tiitliga. See on ka hetkel meeste tennise rekordiks.

33-aastane Nadal mängib väga energilist ja vaatemängulist tennist, mis tema kehale väga kurnavalt mõjub. Nõnda imestavad siiani paljud, kuidas Nadal ikka tipus püsib. «Ma ei saa öelda, et olen vigastusteta läbi saanud, sest see pole nii. Mis siin salata, ainult tänu tõelisele kirele suutsin keerulised ajad üle elada,» selgitas Nadal.

Nadal on ainus tennisist, kes on hoidnud maailma esinumbri tiitlit kolmel eri kümnendil ja ta ise arvas samuti nooremana, et ta ei suuda niivõrd kaua sellist taset näidata. «Oleme hetkel siin ja olen väga õnnelik. Isegi mulle on see suureks üllatuseks, kus ma praeguses vanuses asun.»