Kanepi treener Postimehele: Kaia on terve ja suurepärases vormis

Pärast paariaastast koostööd otsustasid Vemic ja Kanepi möödunud suvel teineteisele veidi puhkust anda. Sarnaseid pause on nad varemgi teinud, Austraalia lahtiste eel ühendati taas jõud.

«Kaia on terve ja väga heas vormis,» sõnas Vemic optimistlikult. «Ta näeb oma mängu parandamise kallal pidevalt kõvasti vaeva. Oleme matšiks Barbora Krejcikovaga valmis. Kaia peab mängu domineerima, siis õnnestub ka võita.»

Pikemalt ette kogenud treener vaadata ei soovi. Nii tema kui ka Kanepi võtavad mängu korraga, ajalugu on näidanud, et alistamatu pole keegi. Küll aga pakub Vemic võitjaks mõnevõrra üllatuslikult 38-aastase Serena Williamsi: «Ta on taas valmis slämmi võitma.»