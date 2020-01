Video ⟩ Jaanimaa: kaks korda ei tahtnud ühte ämbrisse astuda

Dener Jaanimaa, Eesti käsipallikoondis on ilmselt tagasi seal, kus on meie õige koht?

Me pole ammu olnud seal. Tore on jälle võita ja siit saab ainult edasi minna.

Jah. Enne mängu oli jutt, et kaitse pealt proovime ära võtta. Esimene poolaeg oli närviline, aga lõpus saime käima. Saal tuli taha ja teine poolaeg oli hea energiaga, millega edu sisse teha.

Toonane mäng läks korralikult aia taha. Täna rääkisime enne mängu, et viiepunktiline edu ei loe midagi. Viis aasta tagasi oli samamoodi. Me ei tahtnud kaks korda ühte ämbrisse astuda. Tegime oma töö ära.

Kas sa näed et sellel meeskonnal on potentsiaali EM-finaalturniirile pürgida?

Hea õnne korral kindlasti. Meil on kogenud ja noori mängijaid. Nt Karl Toom, kes väga suure sammu edasi teinud. Ootan, et ta veel areneks. Mõned noored on veel peale tulemas. Potentsiaali on, aga õnne on ka vaja. Meil on väga hea keemia, saame omavahel kõik superhästi läbi.