Play-off'i koha eest võitlev Tartu Ülikool teenis Pärnult revanši

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul tehti mänguks hea eeltöö ja see tõi edu. «Me saime kohe alguses korralikult minema ja see aitas kogu ülejäänud mängu dikteerida. Pärnu täna väga millegagi ei üllatanud ja ainuke, millega me hakkama ei saanud, oli oma laua kontrollimine. Aga kokkuvõttes on hea, et võitsime üheksaga, sest Pärnus kaotasime kaheksaga ja mingil hetkel võib see üks punkt oluline olla. Oleme saanud nüüd korralikult trenni teha ja selle pealt on mängupilt paranenud. Aga eks ole näha, mis saab siis kui koolid taas täistuuridel pihta hakkavad,» sõnas Vene.