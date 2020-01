Kanepi treener Postimehele: Kaia oleks valmis Eestit Fed Cupil esindama, pall on alaliidu väravas

«Nagu me kõik nägime, siis oli väga raske kohtumine,» ütles Vemic pärast matši lõppu Postimehele.

Eestlanna alustas ka otsustavat setti servimurdega ning paistis, et ta hakkab mängu lõplikult enda kasuks kallutama. Närviliseks muutunud Krejcikova võttis end aga kokku, pääses 0:1 seisult 5:2 juhtima ning võitis lõpuks 6:3.

Pilvises Melbourne´is segas kaarte tugevad tuul. Kokkuvõttes sai tšehhitar väikeste raskustega paremini hakkama. «Kaial oli kolmandas setis nii mõnigi võimalus, kuid vastane kohanes tänaste tingimustega paremini. Aga selline tennis ongi. Me õpime, pühime tolmu õlgadelt maha ja jätkame kõva tööd,» resümeeris Vemic.

Kanepi edasised plaanid pole veel teada, kuid õhus püsib variant, et ta tuleb üle pika aja Eesti koondisele Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniiril appi. «On vägagi võimalik, et Kaia mängib Fed Cupil. Alaliidu ainus ülesanne on temaga lihtsalt ühendust võtta,» selgitas Vemic.