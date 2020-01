Norra suusatajad läksid rajal tülli: miks ta siis sõidab minu suuskadel

Nimelt jäi Østberg telekaamera ette vihaselt, karjudes oma koondisekaaslase Wengi peale. Østbergil ajas harja punaseks see, et Weng pidevalt tema suuskadel sõitis. «Ütlesin vihaselt «Heidi!». Selliseid asju võib suusavõistlusel juhtuda. Seda juhtus mitu korda, sellepärast läksin ka endast välja,» selgitas Østberg.

«Loodan, et see ei jäänud telepilti, kuid ilmselgelt jäi. Ta sõitis pikka aega minu suuskadel. Pakkusin talle, et mine siis vedama, aga ta ei tahtnud. No aga ärgu sõitku siis vähemalt minu suuskadel. Ta ei teinud seda meelega, aga tundsin, et pean midagi ütlema,» jätkas Østberg.