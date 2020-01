Enden tõi Kalev/Cramo võidumängus välja mitu murekohta

Küll jäid 1982. aasta maailmameistrile silma ka paar ohumärki, millele tasub tulevikus kõvasti tähelepanu pöörata. «Muret tekitab see, et vastased võtsid kolme veerandajaga 20 ründelauda [lõpuks 21 vs Kalevi 8 – toim]. Nad tegid ka 17 pallikaotust, ent lasime neil visata pea 80 punkti. Neid asju tuleb edaspidi ka vaadata, peatreener Robert Štehlmahers polnud sellega ka väga rahul. Aga täna oli vähemalt mänguilu: tehti isegi paar liigset söötu, aga seegi on parem, kui et pall jääb ühe mehe kätte kinni.»