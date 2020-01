Barcelona uus treener pani meeskonna sisuliselt staadionile elama

Quique Setien on rahul, sest saab hoolealused iga kell trenni kamandada.

Nädala eest Barcelona jalgpallimeeskonna peatreeneriks saanud Quique Setien ei tea ilmselt midagi ütlusest, et trenni peavad tegema vaid need, kes mängida ei oska. Tema hoolealused ilmselgelt oskavad, kuid Setien on nad sisuliselt staadionile elama pannud.