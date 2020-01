Leedu korvpallikoondis saab Kanada passiga NBA-mehelt lisajõudu?

Nimelt on suvises NBA draft'is Sacramento Kingsi poolt 47-ndana valitud ja seejärel New York Knicksi vahetatud Ignas Brazdeikis Kanada passiga 21-aastane noormees, kes aga tahab saada Leedu kodanikuks. Ta sündis Kaunases, kuid peagi kolisid tema vanemad esmalt USAsse ja seejärel Kanadasse. Väikese ääre kohal tegutsev Brazdeikis on noorteklassides esindanud Kanada koondist, näiteks 2016. aastal kogus ta U17 vanuseklassi MMil mängus keskmiselt 14,7 punkti ja 6,9 lauapalli.

Brazdeikis on praeguseks täitnud Leedu kodakondsuse saamiseks kõik vajalikud dokumendid ning tal jääb nüüd oodata president Gitanas Nauseda otsust. Kui see on positiivne, võib Leedu koondise peatreener Darius Maskoliunas soovi korral võtta Brazdeikise suvel OM-valikturniiril mängivasse koondisse.

«Olen alati unistanud mängida Leedu eest, sest see on mu sünnimaa. Ja mitte ainult. Elan leedu peres, kodune keel on leedu keel. Elu võib mind viia ükskõik millisesse maailma nurka, kuid südames jään leedulaseks,» ütles Brazdeikis portaalile 15min.lt.

Omapoolse toetuse ja soovituse saatis presidendile Leedu korvpalliliit, rõhutades, et tegemist on ühega kolmest NBAsse kuuluvast leedulasest, rõhutades, et soovi tõttu saada õigus hakata esindama Leedu koondist lükkas Brazdeikis eelmisel aastal tagasi kutse mängida MMil Kanada koondises.