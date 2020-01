Heiki Nabi lõpetas koostöö treener Igor Bugaiga ja värbas füsioterapeudi

«Maadleja Heiki Nabi valmistub Tokyo olümpiaks spetsiaalse tiimiga, et tagada suurvõistluste-eelsel ettevalmistusperioodil mitmekülgseim tugi. Varem kahe maadlustreeneri käe all treeninud Nabi jätkab ühe maadlustreeneriga ning liigub edasi maadlustreenerist, jõutreenerist ja füsioterapeudist koosneva meeskonnaga,» seisab pressiteates.

«Tunnen, et vajan suurvõistluste eel maksimaalseks soorituseks mitmekülgsemat tuge, sellest on tingitud ka struktuurilised muudatused ettevalmistustiimis. Suurem rõhk on taastumisel ja vigastuste ennetamisel füsioterapeut Peter Lundgreni käe all,» lisas ta.