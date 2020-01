Neurokirurg: Michael Schumacher on tundmatuseni muutunud

Acciari tõdes, et Schumacheri keha on vigastuse tagajärjel muutunud. «Ta on väga erinev sellest inimesest, keda mäletame võidusõidurajalt. Tema siseorganid, lihased ja luustik on oluliselt muutunud ja nende seisund on tublisti halvenenud. See kõik on ajuvigastuse tagajärg,» rääkis arst.