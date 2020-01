Gambia noortekoondislane jätkab Paides

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: «Muhammed on Premium liiga üks silmapaistvamaid äärekaitsjaid, kelle areng on läinud pidevalt tõusvas joones, mis on huvi äratanud ka välisklubides. Loodame, et eesootaval hooajal teeb Muhammed oma arengus veel ühe sammu edasi ja liigub Premium liigast juba suurematele mänguväljakutele.»