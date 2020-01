Dopinguskandaali sattunud tippjooksja: kõik võivad mu proove rahumeeli testida

Kogu sündmustik hakkas arenema, kui Farah endine treener Albero Salazar mõisteti süüdi keelatud ainetega tegelemise eest. WADA soovib üle kontrollida kõik juhendajaga koostööd teinud sportlased. Suurbritannia Antidoping polnud sellega nõus, sest soovivad neid tulevikus kasutada, kui tehnoloogia on juba piisavalt edasi arenenud.

Sportlane ise selles midagi halba ei näe ja laseks WADA iga kell enda proovide juurde. «Olen näinud mitmeid raporteid, kus minu nimi on läbi käinud. Selgituseks kõigile, et minuga pole keegi ühendust võtnud ja olen mitmeid kordi öelnud, et mul pole ühtegi probleemi, kui mõni antidopingu organisatsioon soovib minu antud proove testida,» sõnas Farah sotsiaalmeedias.