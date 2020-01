Helmut Marko: Red Bulli akadeemias on võidusõitjad, kellel on potentsiaal F1 etapivõite korjata

Red Bulli meeskond on üha suurenemas ning kõige kõrgemal tasemel on neil ainult neli sõitjakohta pilootidele pakkuda. Neid, kellel selline võimalus avaneb, on väga vähe ning endiste akadeemia sõitjatega enam ei arvestata.

Red Bull andis mõned hooajad tagasi võimaluse nii Jean-Eric Vergnele kui ka Sebastien Buemile. F1s neil koheselt välja ei tulnud, kuid nüüd on nad tõestanud end Formula E sarjas. Mõlemad on tulnud seal maailmameistriks.

Tavaliselt saavad mitmed noorteakadeemia sõitjad veel ühe võimaluse Toro Rosso meeskonnas (uuest hooajast AlphaTauri). Lähiajal otsustati jätta alles ainult piloodid, kellel on potentsiaali F1 etapivõiduks.

«Nendel on juba karjäär hoopis teises motospordi kategoorias, millel on F1ga väga vähe pistmist. Kui me Vergne või Buemi tagasi kutsuks, siis neil läheks harjumiseks liiga kaua aega,» sõnas Red Bulli noorteakadeemia juht Helmut Marko.