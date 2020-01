Raha juurde: EOK tõstab treenerite toetusi

Olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste individuaaltreenerid saavad EOK-lt igakuist toetust vastavalt treenitava sportlase toetustasemele. Alates 2020 veebruarist tõuseb A-taseme sportlase (olümpia- või MM-i medalist või Euroopa meister) treeneri toetus seniselt 1500 eurolt 1800 eurole kuus ning B-taseme sportlase (saavutanud koha olümpiamängude esikümnes, MM-i esikaheksas või EM-i hõbe- või pronksmedalist) treeneri toetus 1200 eurolt 1400 eurole kuus. Treenerite hulgast, kes treenivad C-taseme sportlasi (sportlases nähakse perspektiivi jõuda lähiaastatel maailma esikümnesse), on EOK tippspordikomisjon teinud valiku, kes igakuist toetust saavad – nende toetus tõuseb 600 eurolt 800 eurole kuus.

Eesti Olümpiakomitee asepresident ja tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on EOK sportlaste toetusi regulaarselt tõstnud, nüüd jõudis järg treeneriteni. «Treeneril on lahutamatu roll sportlase tööprotsessis ja arengus. Kui sportlaste toetusi oleme järk-järgult üha tõstnud, siis nüüd võtsime sihiks suurendada ka treenerite toetust. Koos Tokyo olümpiaks valmistuvate tippude vajaduspõhise lisatoetusega on treenerite toetuste suurendamine EOK jaoks alanud aastal tippspordi rahastamise üks prioriteetidest,» ütles Tõniste.