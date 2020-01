PM Monte Carlos ⟩ Ootusärev Tänak: et tõesti aru saada, millises seisus oleme, peame võistlema

Mullu Toyotaga ihaldatud trofee võitnud saarlane teatas eelmise aasta oktoobri viimasel päeval, et sõlmis kaheaastase lepingu Hyundaiga. «Uues tiimis olemine on alati väljakutsuv. Seni on kohanemine hästi läinud ning oleme võimalikult palju pingutanud, et Monte Carloks valmis olla,» sõnas Tänak pressikonverentsil.