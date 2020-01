130 kg kaaluv NBA drafti avavalik teeb viimaks kauaoodatud debüüdi

New Orleans võõrustab tänasel ööl koduväljakul San Antonio Spursi ning Williamsoni debüüt tuleb kasuks ka meeskonnale. Nimelt on nende kodune Smoothie King Center viimse kohani väljamüüdud.

Täht ise on väga ootusärev ja kardab, et ei suuda isegi täielikult väljapuhata. «Ausalt, ma ei tea, kas ma suudan üldse magama minna. Olen kindlasti ülimalt elevil oma esimese kohtumise eel NBAs,» sõnas 19-aastane talent.

Williamson mängis enne NBAsse siirdumist ülikooliliigas NCAA Duke ülikoolis kuulsa Mike Krzyzewski juhendamisel. Nii võrdles ta eelnevat kogemust praeguse hetkega. «See on maailma parim korvpalliliiga. Nüüd läheb asi väga tõsiseks.»

Noore meeskonnakaaslase tulekut ootavad ka Pelicansi liidrid Brandon Inglam ja Jrue Holiday. Nad usuvad, et lisaks tänasele saab nüüd nende koduareenil näha igal mängul täismaja publikut, sest Williamson tuleb hoopis teise energiaga.

Williamsoni debüüt pidi toimuma juba kuus nädalat tagasi, kuid tema taastumine põlve operatsioonist ei kulgenud plaanitud kiirusega. Pelicans ei tahtnud ühtegi ebavajalikku riski võtta ning nüüd on ta 100% valmis korvpalliväljakutele asuma.

Selline ootamine ei möödunud Williamsonile kergelt. «Oli mitmeid päevi, kus tahtsin lihtsalt seina või tooli peksta, kuna tahtsin meeletult end tõestada. Kui ma ei saa end liigutada nõnda nagu vaja, siis mõjub see laastavalt. Õnneks nüüd on kõik korras ja luban, et annan endast kõik.»